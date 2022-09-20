العدل تحتفل بأداء مراسم اليمين القانونية لدفعة جديدة من الخبراء

احتفلت وزارة العدل بتخريج دفعة جديدة من الخبراء الذين أدوا مراسم اليمين القانونية أمام وكيل الوزارة المستشار أـحمد عمر الحتة في مقر الوزارة بغزة .



وقال المستشار الحتة في كلمته خلال مراسم أداء اليمين، إن هذه محطة جديدة من محاطات السعي نحو تحقيق العدالة الناجزة، حيث يؤدي 18 خبيراً في مجالات مختلفة اليمين القانونية بصفتهم مختصين بمجالاتهم وأن رأيهم يعتبر من أكثر الآراء دقة ويزيل الشك لدى القاضي الذي ينبي عليها حكمه في القضية المعروضة عليه.



وأضاف أن الهدف من برنامج الخبراء هو تحقيق العدالة الناجِزة بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا المتعلقة بأمور فنية وتخصصية، كالقضايا ذات الجوانب الهندسية، والطبية، والمحاسبية وغيرها من المواضيع التي ترد إلى المحاكم، إلى جانب زيادة كفاءة ممارسي أعمال الخِبرة وتمكين الخبرات الوطنية، حيث تعتبر الخبرة من الوسائل المساعدة للقضاء، ولا يمكن للمحكمة الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، وخاصة في المسائل الفنية التي لا تستطيع المحكمة أن تدلي بدلوها فيها، إلا بالاستعانة بأهل الخبرة.



وأكد الحتة أن وزارة العدل تفخر بإتمامها خلال العامين الأخيرين ملف الخبراء؛ حيث احتل هذا الملف أهمية كبيرة من حيث مساهمته الفاعلة في مساندة القضاء، وتعزيز دقة الأحكام القضائية وعدالتها.



في حين استعرض مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة أ. محيي الاسطل الإجراءات التي تمت حتى رأى برنامج الخبرة النور، مشيراً إلى أن دفعة الحالية تضم 18 خبيراً مختصين بعدة مجالات من ضمنها الخبرة الاقتصادية كمجال جديد تم إضافته مؤخراً، وتضاف هذه الدفعة لقرابة 135 خبيراً سابقاً تم اعتمادهم من قبل الوزارة ونشر قوائم بأسمائهم وتزويد المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة بأسمائهم وتخصصاتهم.



وقامت وزارة العدل بافتتاح برنامج الخبراء لإسناد القضاء، في 2020 حيث تعتبر الخبرة أحد أدلة الإثبات التي تحتاج إلى الإلمام بعلم أو فن لا يتوافر في القاضي كالطب والهندسة والبناء والزراعة والإلكترونيات وغير ذلك، وقد يتوقف عليها البت في الدعوى المعروضة على المحكمة. وقد اعتُمدت 6 مجالات للخبرة هي: (الهندسية، والطبية، والمالية، والعقارية، والتأمينات، والحوادث المرورية والخبرة الاقتصادية).