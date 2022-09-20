رئيس المجلس الأعلى للقضاء يتابع عدالة الأحداث في قطاع غزة￼

غزة- الرأي

تابع المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عدالة الأحداث في قطاع غزة مع قضاة محاكم الأحداث بكافة درجاتها، وذلك في إطار حرص القضاء للوصول للمصلحة الفضلى للأحداث، بمشاركة القاضي محمد فروانة رئيس محكمة صلح الأحداث، والقاضي خليل الغرابلي رئيس هيئة الجزاء لمحكمة الأحداث ” بداية”، والقاضي أزهري الربعي رئيس هيئة الجزاء لمحكمة الاستئناف.

وأكد المجتمعون على أن قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة وتقتضي متابعة أعمال الجلسات بشكل دوري للحفاظ على الأمن السلمي في المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الأحداث والأطفال.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع بأن يخصص القاضي محمد فروانة كل يوم الثلاثاء من كل أسبوع للنظر في قضايا جنح الأحداث، وأن تخصص هيئة القاضي الأستاذ خليل الغرابلي يومين كل شهر لنظر قضايا جنايات الأحداث، كما تنظر الهيئة الاستئنافات المرفوع إليها من جنح الأحداث، وأن تنظر هيئة محكمة الاستئناف قضايا الأحداث، يذكر أن الجلسات تنعقد حسب الاحتياج داخل مؤسسة الربيع.

واعتبر المستشار المدهون بأن قضاء الأحداث يعمل على إصلاح الحدث وحماية الطفل وتقويمه وأن جنوحهم يمثل خطرًا على مستقبل المجتمع، مشددًا على ضرورة مراعاة ظروف الأطفال واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويمهم وإعادة اندماجهم مع أقرانهم.