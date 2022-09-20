"الاقتصاد" تفتتح بازار المنتجات الوطنية بمدينة غزة

غزة - الرأي

افتتحت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، بازار المنتجات الوطنية بمركز رشاد الشوا غرب مدينة غزة بمشاركة مئات من أصحاب المصانع ووفد يضم رجال أعمال وتجار من الضفة الغربية.

وقال وكيل الوزارة عبد الفتاح الزريعي خلال حديثه لوكالة "الرأي" إن بازار المنتجات الوطنية يمثل ركنا هاما في تعزيز وعي المواطن بأهمية المنتجات المحلية، ومنح نافذة أمام المواطن الفلسطيني للتعرف على هذه المنتجات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وحل مشاكل البطالة، وتعزز الناتج المحلي.

وأضاف الزريعي، أن ما يميز هذا المعرض مشاركة وفد من الضفة الغربية يضم رجال أعمال وتجار يسعون لعقد صفقات مع المنتجين في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم معرض آخر بالمحافظات الشمالية خلال الشهر القادم سيتخلله عرض منتجات قطاع غزة لاطلاع المواطنين بالضفة على جودة هذه المنتجات.

بدوره، ذكر رئيس الغرفة التجارية بمدينة غزة وليد الحصري لـ "الرأي" "أن المنتجات المحلية ترفع الرأس في كل مكان ونعمل باستمرار لدعم هذه المنتجات لنكون دائما في المقدمة".

وشكر الحصري أصحاب المصانع على عملهم الدؤوب في تطوير وتجويد المنتجات المحلية بما يسهم في تعزيز الصناعات الوطنية.

يذكر أن المعرض سيستمر لمدة ثلاثة أيام، ويأتي تتويجاً لسياسة وزارة الاقتصاد الوطني في حماية المنتج المحلي واستنهاض المصانع المتوقفة لتعود للإنتاج من جديد.