زراعة خانيونس تكثف من جولاتها على مزارعي البستنة الشجرية

خان يونس- الرأي

نفذ قسم الإرشاد النباتي في دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في محافظة خانيونس، جولة إرشادية على مزارعي البستنة الشجرية في منطقة ميراج .

وتركزت الجولة على أحد مزارعي فاكهة التين داخل دفيئة زراعية والذي يعتبر من المشاريع الريادية كونها بيئة زراعية جديدة بخلاف الزراعة التقليدية،كماشملت الجولة مزارعي فاكهة الخوخ باصنافه المختلفة.



وتهدف هذه الجولات لتقديم الإرشادات الفنية اللازمة حول أمراض التربة "والنيماتودا" وكيفية علاجها ومكافحتها و تنظيم الري لفاكهة التين والخوخ.



يأتي ذلك ضمن دور الزراعة في متابعة القطاع الزراعي وتشجيع انماط زراعية حديثة في كافة المناطق.