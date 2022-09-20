أوقاف غزة تُناقش اللائحة الداخلية لتنظيم عمل مجالس إدارة المساجد

غزة- الرأي



عقدت مديرية أوقاف غزة ورشة عمل لمناقشة اللائحة الخاصة بتنظيم وترتيب عمل مجالس إدارة المساجد، بحضور مدير عام المديريات والمساجد أ. منذر الغماري ومدير أوقاف غزة م. محمد أبو سعدة ورئيس قسم المساجد أ. محمد العجلة.



بدوره، أوضح الغماري أن اللائحة جاءت بعد تشكيل لجنة مختصة لصياغتها وإعدادها للخروج بصورة جيدة لتكون رافعة للعمل في المساجد، مستعرضاً النظام المالي للمجالس والأسس المحاسبية والتقارير المالية والمصروفات الخاصة بالمجالس وآلية التعامل معها.



وأكد على أهمية الورشة في مناقشة دور الوقفيات في خدمة المساجد، ومساهمتها في بناء وترميم وإصلاحات دور العبادة وفق تعليمات وزارة الأوقاف.