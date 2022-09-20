"التوجيه السياسي" يطلق برنامجاً تربويًا لطلبة المدارس الثانوية

غزة- الرأي

أطلقت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم برنامجاً توعوياً بعنوان "غرس وتعزيز القيم " لطلبة المدارس بكافة محافظات قطاع غزة.

وأوضحت هيئة التوجيه السياسي أن البرنامج سيستمر حتى نهاية العام الدراسي، ويضم العديد من الموضوعات والمحاور التوعوية والتربوية.

وأشارت إلى أن البرنامج سيتطرق لموضوعات الثوابت الفلسطينية وتعزيز الانتماء للوطن، والتضامن مع الأسرى وقضيتهم، والابتعاد عن الظواهر السلبية في المجتمع.

ولفتت الهيئة إلى أن العديد من الأنشطة والفعاليات ستتخلل البرنامج التربوي والتي تسلط الضوء على القيم الدينية والاجتماعية والوطنية والأخلاقية.

وأكدت الهيئة على أهمية البرنامج في إنشاء جيل كامل من خلال غرس وتعزيز القيم النبيلة والسلوكيات الإيجابية في نفوس الطلبة وتعزيز الهوية الوطنية والمجتمعية