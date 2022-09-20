الصحة: لجنة القلب تناقش تنظيم خدمة القلب بمستشفى الأوروبي

غزة- الرأي

ناقش أعضاء لجنة القلب وجراحة القلب بالإدارة العامة للمستشفيات، أليات التحويل بين أقسام القلب وجراحة القلب في مستشفى غزة الأوروبي، وذلك خلال اجتماع أعضاء اللجنة بحضور مدير عام المستشفيات د.محمد زقوت.

وبحث د.زقوت خلال لقائه بأعضاء اللجنة، عدة ملفات أبرزها وضع الخطة الاستراتيجية للقلب وجراحة القلب للعام 2023، ومشروع قسطرة الأوروبي، وافتتاح CCU بمستشفى غزة الاوروبي، وتقييم خدمة القسطرة العاجلة بالمستشفيات ودراسة الفجوات ورفع التوصيات.

كما طرح ملف برنامج بورد القلب، والتدريب على (تصوير الايكو)، ومناقشة تقييم وفد جراحة قلب الاطفال والجراحيين، ومتابعة زيارة الوفود التي تخص جراحة قلب الأطفال والكبار ومدى أهميتها ووجودها في ظل الحصار.

وأكد د.زقوت خلال اللقاء، على تحويل الحالات المجدولة (الغير طارئة) التي تحتاج الى جراحة القلب المفتوح الى مستشفى غزة الأوروبي لعيادة جراحة القلب المفتوح في يوم محدد من خلال الحجز المسبق لذلك.

و على صعيد الخطة التطويرية لعام 2023، أشار د.زقوت الى ضرورة العمل على توفير جهازي قسطرة قلبية لمستشفى الأوروبي ولمجمع الشفاء، وابتعاث أطباء للدراسة الكهربية للقلب، علاوة على تدريب أطباء في مجال العناية المركزة لقلب الأطفال، و إعطاء دورات للأطباء في مجال القسطرة القلبية المتطورة ( FFR, OCT,TAVI, MITRAL CLIP).

وفى نهاية اللقاء، تم التوافق على اعداد بروتوكول من قبل الجمعية الفلسطينية للقلب يشمل تحضير المريض لإجراء القسطرة القلبية حسب البروتوكولات الحديثة، وتنفيذ ورشة عمل في المؤتمر السنوي القادم في شهر نوفمبر 2022م.