لجنتا الكلى والأوعية الدموية تبحثان تحسين خدمة الغسيل الكلوي

غزة- الرأي



ناقشت لجنتي الكلى والأوعية الدموية بالإدارة العامة للمستشفيات تنظيم وترتيب خدمة الغسيل الكلوي داخل المستشفيات، بحضور الوكيل المساعد م.أسامة قاسم ود.أيمن الفرا نائب مدير عام المستشفيات وأعضاء اللجان، والتعاون الدولي وممثلين عن الوفد البريطاني، ووحدة الشبكات والحاسوب.



وبحث د.الفرا مع أعضاء اللجان آليات التواصل وترتيب الخدمة لمرضى الغسيل الكلوي الذين يحتاجون تدخلا عاجلا للوصلات من قبل أخصائيي الأوعية الدموية وترتيب الإجراءات وإعطاء أولوية عاجلة لهذه الحالات.

وأكد خلال اللقاء، على أهمية المحافظة على الوصلات والمتابعة الدورية لذلك، لافتا الى ضرورة وجود عيادة أوعية دموية لخدمة هؤلاء المرضى بالمستشفيات ذات العلاقة.

وناقش د.الفرا آلية وجود غرف عمليات مجهزة بالمستلزمات وجهاز أشعة وخدمة تخدير على مدار الساعة والحد من معاناة دخول المريض والطاقم للعمليات.

وأكد على أهمية وضع بروتوكولات التعامل مع المريض بين طاقم الكلى والأوعية الدموية، مع ضرورة وجود طاقم تمريضي ذوي خبرات عالية ومؤهلة للعمل بأقسام الغسيل الكلوي.

وفي ذات السياق، تم التوافق خلال لقاء أعضاء لجنة الكلى على وجود برنامج خاص بوزارة الصحة يشمل على جميع المقومات يتم من خلاله ترحيل ما يخص زراعة الكلى للدكتور عبد القادر حماد رئيس الوفد البريطاني لزراعة الكلى.

واقترح أعضاء اللجان في نهاية اللقاء، بتفعيل مستشفى الصداقة التركي وغرف العمليات لإجراء عمليات الوصلات الوريدية، وضرورة توفير أجهزة التصوير التليفزيوني بأقسام الأوعية الدموية.