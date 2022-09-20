التنمية البشرية بالصحة تعقد دورة المهارات الأساسية لدعم الحياة

غزة- الرأي



نفّذت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية دورة تدريبية حول دعم الحياة الأساسي BLS، وتستهدف ضباط الاسعاف العاملين في المؤسسات الصحية غير الحكومية، وذلك بالتنسيق مع وحدة التنسيق مع المؤسسات الصحية غير الحكومية.



وخلال كلمته الترحيبية بالحضور والمشاركين، أفاد مدير دائرة التدريب رأفت محيسن أن الإدارة تُعنى بتدريب وتطوير مهارات جميع الكوادر الفنية العاملة بالحقل الصحي وفقا لجمعية القلب الأمريكية، مبيناً حرص التنمية على التكامل مع المؤسسات الصحية خارج الوزارة ومساهمتها في تطوير قدارت العاملين بها، داعياً المتدربين إلى ضرورة الاستفادة من البرنامج التدريبي وتطبيق المهارات في أماكن عملهم.



من جهته أشار ممثل وحدة التنسيق مع مقدمي الخدمات الصحية غير الحكومية شادي أبو بريك إلى أن الدورة جاءت بناءً على رؤية الوزارة في تعزيز مهارات الكوادر خاصة ضباط الإسعاف والطوارئ كونهم جزء من المنظومة الصحية، مقدماً شكره لإدارة التنمية ولطاقم المنسقين لبرنامج الدورة.



ويقدم الدورة كل من المدربين حازم سويدان ، محمود الأشرم حيث يعتمد التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي عالي الجودة للبالغين والأطفال والرضع لأي شخص يعاني من ضيق التنفس أو السكتة القلبية وذلك باستخدام الأجهزة والمحاكاة بالدمى الطبية كوسيلة أساسية للتدريب، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع حالات تحرير انسداد المجرى الهوائي بجسم غريب (الاختناق) لدى البالغين والأطفال والرضع.

