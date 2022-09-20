"التعليم" تُطلق فعاليات رفضًا لفرض منهاج الاحتلال على مدارس القدس

غزة - الرأي

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الثلاثاء، فعاليات وأنشطة في كافة مدارس ومديريات قطاع غزة تضامنا مع أهالي القدس ورفضاً لمحاولة الاحتلال الإسرائيلي فرض مناهج تعليمية مزورة ومزيفة على المدارس الفلسطينية في المدينة المقدسة.

وقالت الوزارة، إن فعاليات التضامن ستستمر حتى الخميس المقبل 22 سبتمبر 2022، حيث يجري تنظيم العديد من الأنشطة مثل: تخصيص الإذاعة المدرسية، وجانب من بعض الحصص الصفية، وإقامة وقفات احتجاجية، وتفعيل منصات التواصل الاجتماعي، واستضافة شخصيات أكاديمية ووطنية.

وأكدت تضامنها مع أولياء الأمور والمعلمين والطلبة وأهالي القدس في فعالياتهم وخطواتهم لمواجهة الاحتلال وأفعاله البشعة وانتهاكه لحق التعليم والمدارس والمقدسات.

وطالبات الوزارة، المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته وكبح جماح الاحتلال وتمكين الطلبة الفلسطينيين من دراسة المناهج الوطنية التي تُقِرُّهَا وزارة التربية والتعليم.