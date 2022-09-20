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للعام السادس على التوالي

مستشفى النصر يواصل تقديم الخدمة التعليمية للاطفال المرضى

20 أيلول / سبتمبر 2022 02:01

مستشفى النصر يواصل تقديم الخدمة التعليمية للاطفال المرضى
مستشفى النصر يواصل تقديم الخدمة التعليمية للاطفال المرضى

غزة- الرأي

واصل مستشفى الرنتيسي- النصر للأطفال،  تقديم الخدمة التعليمية للمرضى داخل المستشفى للعام السادس على التوالي.

جاء ذلك  من خلال إنشاء فصل تعليمي للمرضى الذين لم يتلقوا التعليم في مدارس نظامية بسبب المرض ولتعويض الأطفال المرضى للحصول على فرصتهم في التعليم حيث تم البدء بالفصل الدراسي الأول من العام الحالي (2022-2023)، وذلك بالتعاون مع مؤسسة بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان 

وفى السياق، أوضح د.مصطفى الكحلوت مدير المستشفى أن مستشفى الرنتيسي للأطفال_النصر هو الوحيد على مستوى المستشفيات الحكومية بقطاع غزة والضفة الغربية الذي يقدم تلك الخدمة للأطفال المنومين في أقسام المبيت الداخلية من مرضى السرطان ومرضى الفشل الكلوي والأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأضاف أن ذلك جاء  بجهود من إدارة المستشفى منذ 6 أعوام بإقامة صف تعليمي مرخص من وزارة التربية والتعليم ضمن اتفاقية ما بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي منها مؤسسة سجى ومؤسسة بسمة أمل".

وأوضح أن تقديم الخدمة التعلمية للمرضى جاء الذين حرموا من التعليم ولا يستطيعون الالتحاق بالمدارس النظامية بسبب المرض ومكوثهم بالمستشفى فترات طويلة فقد اتاحت إدارة المستشفى لهم هذه الفرصة حتى يكونوا كغيرهم من الأطفال ويكون لهم الحق في الحصول على التعليم". 

ويعمل الفصل الدراسي بالمستشفى وفق نظام وزارة التربية والتعليم بالمدارس النظامية من خلال فصلين دارسين في العام ويتم منح الطلاب الملتحقين بالفصل الدراسي داخل المستشفى شهادات رسمية نهاية كل فصل دراسي معتمدة من وزارة التربية والتعليم.

مستشفى النصر يواصل تقديم الخدمة التعليمية للاطفال المرضى 307921252_834095314582708_8713343558857526723_n
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