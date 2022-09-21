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وكيل وزارة العمل يتفقد مركزي تدريب مهني رفح وخانيونس

21 أيلول / سبتمبر 2022 10:47

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غزة-الراي
تفقد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، يرافقه مدير عام التدريب المهني أ. عبد الله كلاب، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، مركزي تدريب مهني رفح وخانيونس.


وأكد الغصين خلال الجولة حرص وزارته على تطوير التدريب المهني في قطاع غزة، مشيدا بجهود الإدارة العامة للتدريب المهني، مشددا على المتابعة الحثيثة لجميع المراكز والمتدربين منذ بداية العام التدريبي.


واستمع الغصين للمتدربين الجدد، مطلعاص على تقييمهم لتخصصاتهم بعد نحو 3 أسابيع منذ بدء العام التدريبي الجديد 2022/2023، منوها إلى متابعة العمل الحثيث من أجل توفير جميع المستلزمات اللازمة لعملية التدريب، بهدف تخريج متدربين مهرة قادرين على المنافسة في سوق العمل.


بدوره، تقدم كلاب بشكره لمديري ومدربي ومدربات مركزي رفح وخان يونس، مطالبهم بتقديم جميع المعلومات والخبرات التي يمتلكوها للمتدربين، من أجل الوصول إلى أكبر استفادة علمية وعملية لهم.


ودعا مدير عام التدريب المهني المتدربين إلى الالتزام بالعام التدريبي، ومتابعة جميع التفاصيل الصغيرة والكبيرة التي يتعلموها منذ بداية العام، متمنيا لهم مستقبلا مهنيا مميزا، ومؤكدا تسخير كافة الجهود والطاقات من أجل إنجاح العام التدريبي الجديد 2022/2023.
 

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