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بالوسطى ورفح

الشرطة المجتمعية تُنهي خلافات أسرية ومجتمعية ومالية

21 أيلول / سبتمبر 2022 11:09

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غزة-الرأي

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظتي الوسطى ورفح عدداَ من قضايا الخلافات الأسرية والمالية الواردة إليها من المواطنين أو المحالة إليها من النيابة العامة.

وفي هذا الصدد، أنهت الشرطة المجتمعية ثلاثة خلافات مالية بقيمة 40 ألف شيكل بمحافظتي رفح والوسطى.

وأنهت الشرطة المجتمعية خلافاً مالياً بقيمة 24 ألف شيكل حول معاملة كفالة بنكية، بعد استقبال شكوى محالة من النيابة العامة وقامت بإحضار الطرفين وتوصلت معهما لحل بتقسيط المبلغ وتحرير تنازل حسب الأصول.

وبين مدير الشرطة المجتمعية برفح الرائد كمال البنا أن أقسامهم المنتشرة في المحافظة أنهت بالحلول الودية 7 شكاوى أسرية، وذلك بعد استدعاء أطرافها والجلوس معهم، والاستماع لهم، وعرض الحلول المناسبة التي تحفظ علاقاتهم وتحفظ النسيج المجتمعي.

وفي سياق متصل، أنهت الشرطة المجتمعية في قسم دير البلح بالمحافظة الوسطى خلافاً مالياً بين اثنين من المواطنين على حقوق مالية بينهما بقيمة 14 ألف شيكل.

وأشارت الشرطة المجتمعية إلى أنها تلقت شكوى تفيد بوجود خلافات مالية عالقة منذ سبع سنوات ، حيث قامت بإحضار الطرفين والاتفاق على إنهاء الخلاف بتسديد المبلغ المستحق وعليه تم تنازل المشتكي عن شكواه.

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