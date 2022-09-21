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الزراعة تشكل مجلس الدواجن الاستشاري

21 أيلول / سبتمبر 2022 11:28

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غزة-الراي
شكلت وزارة الزراعة الفلسطينية، مجلس الدواجن الاستشاري، وذلك برئاسة وكيل وزارة الزراعة د. أيمن اليازوري،ويضم المجلس مدراء عامون ومختصون من وزارة الزراعة وممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى ممثلين عن الأجسام النقابية والخبراء والمزارعين والمرببن وموزعين الدجاج والحبش.


وبدأ الاجتماع الأول الذي أداره د.حسن عزام مدير عام الخدمات البيطرية بالوزارة، بالتعريف بالمجلس وأهدافه المتعلقة بتقديم التوصيات لحماية قطاع الدواجن بجميع عناصره من مستوردين وفقاسات ومربين وموزعين وجميع قطاعاته من لاحم وبياض وحبش.


وناقش أعضاء المجلس سبل ضبط الأسعار في قطاع الدواجن،وأليات تحقيق الوفرة بأسعار منصفة لكل من المنتج والمستهلك،وذلك تعزيز سبل التربية بالأنظمة الحديثة والدور الذي يمكن أن يقوم به كل قطاع لتسريع التحول لهذا النوع من التربية.


ويتولى مجلس الدواجن الاستشاري المهام والاختصاصات، المتعلقة بمناقشة الخطط الاستراتيجية لقطاع الدواجن وتقييم حالة الدواجن والصوص والبيض المخصب بشكل دوري.
 

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