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البدء بصرف منحة قطر عن شهر سبتمبر غداً الخميس

21 أيلول / سبتمبر 2022 11:37

غزة- الرأي

قال السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر سبتمبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غدٍ الخميس الموافق 22/09/2022م.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين سعادته أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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