الأشغال تفتح مظاريف عطاء ثلاثة مشاريع

غزة-الرأي

عقدت لجنة العطاءات المركزية في وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، جلسة لفتح مظاريف عطاء ثلاثة مشاريع مختلفة.



وكانت أولى هذه المشاريع، مشروع تركيب طاقة شمسية UPS، ضمن مشروع إعادة تأهيل وتزويد بيوت العائلات الفقيرة بالطاقة الشمسية، وسيكون هذا المشروع بتمويل من مؤسسة أمان فلسطين - ماليزيا.



كما فتحت اللجنة مظاريف عطاء لمشروع، إنشاء غرفتي تحكم لقبانات معبر كرم أبو سالم التجاري، لصالح وزارة المالية الفلسطينية.



وانتهت الجلسة بفتح مظاريف عطاء مشروع لترميم الخدمات في مبنى وزارة الإتصالات بمحافظة غزة، وقد أوصت اللجنة بإعادة طرح العطاء لعدم استكمال عدد الشركات المشاركة وذلك حسب القانون.



يذكر أن اللجنة الفنية ستقوم بدراسة الملفات الفنية من شركات المقاولات وتدقيق الأسعار المقدمة، لعقد لجنة الترسية النهائية للمشاريع.



