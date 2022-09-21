البزم: إصابات بانفجار عرضي بموقع للمقاومة بخانيونس

غزة- الرأي

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، إن انفجاراً عرضياً حدث في موقع للمقاومة بمحافظة خانيونس، مخلفاً عدداً من الإصابات بجروح متفاوتة.

وأكد البزم في تصريح مقتضب اليوم الأربعاء، أن الأجهزة المختصة تتابع الحادث.