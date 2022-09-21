المالية تناقش مشاريع موازنات الدوائر الحكومية لعام 2023

غزة- الرأي

باشرت الإدارة العامة للموازنة العامة بوزارة المالية أولى لقاءاتها مع لجان التخطيط والموازنة في الدوائر الحكومية لمناقشة مشاريع موازناتها المقدمة لعام 2023م بهدف التوافق على أسقف الموازنة التي سيتم في حدودها تنسيب مخصصات مشروع قانون الموازنة العامة تمهيدًا لتقديمه لمجلس الوزراء واستكمال إجراءات إقرار قانون الموازنة العامة السنوي حسب المواعيد والإجراءات المحددة قانونًا.

وتم ذلك بعد استلام مشاريع موازنات الدوائر الحكومية إلكترونيًا عبر الإصدار الجديد من نظام إعداد الموازنة وفقًا لنماذج وتعليمات بلاغ إعداد الموازنة المعمم في نهاية يونيو 2022م، وتجهيز فريق عمل الموازنة العامة نماذج مناقشة وتنسيب أسقف الموازنة.

وقد عزمت الإدارة العامة للموازنة العامة بوزارة المالية إنجاز مناقشة وتنسيب أسقف موازنة 2023م قبل نهاية شهر سبتمبر 2022م لتتمكن من استكمال تجهيز مشروع قانون الموازنة العامة وتنسيبه لمجلس الوزراء في الموعد القانوني المحدد.

بدوره أشاد مدير عام الموازنة العامة أ.اياد بكرون بجهود لجان التخطيط والموازنة في كافة الدوائر الحكومية، وفريق عمل الموازنة العامة الذين يواصلون الليل بالنهار لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة السنوي بمنهجية سليمة ومتوافقة مع رؤية الحكومة على المدى المتوسط وتراعي الوضع الاقتصادي والمالي الراهن.