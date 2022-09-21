"سرحان" يكشف تطورات العمل بالمدن المصرية و"كورنيش" الشاطئ

غزة-الرأي

كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان، عن تطورات العمل بالمدن السكنية المصرية في القطاع، ومشروع توسعة شارع الرشيد في مخيم الشاطئ غربي المدينة.



وقال سرحان:"إن العمل في المدن السكنية المصرية يسير بانتظام، وانتهينا من إنشاء بعض العمارات وتبقت لها مرحلة التشطيب، لافتا أن العمارات الأخرى تتفاوت فيها نسبة البناء"، متوقعًا الانتهاء من المشروع بالكامل منتصف عام 2023 المقبل.



وحول موعد بدء التسجيل للاستفادة من الشقق، أوضح سرحان أن الوزارة ستطلق رابط تسجيل للمواطنين مطلع العام المقبل، حسب معايير معينة.



اما على صعيد سير العمل في مشروع الكورنيش شمال القطاع، أفاد سرحان بأن العمل يسير بصورة جيدة، مبينًا أن الإنجاز وصل إلى نسبة تقارب الـ70%.

وتابع، "يتم حاليًا رصف الشوارع في المنطقة ومن المتوقع أن يكون المشروع جاهزًا بشكل كامل مطلع العام المقبل".



وبيّن سرحان أن "ما يتم العمل فيه حاليا هو مرحلة أولى من المشاريع المصرية، وننتظر اللقاء مع المسؤولين المصريين للتفاهم على المراحل المقبلة".

مشروع إقامة الكوبري



وتحدث وكيل وزارة الأشغال عن مشروع إقامة الكوبري في منطقتي الشجاعية والسرايا بمدينة غزة، لافتًا إلى أن البدء بالمشروع بحاجة إلى توافق مع السكان.

وأشار إلى وجود موافقة مصرية على المشروع، مضيفًا أننا نعمل على إنضاجه بالتوافق مع المواطنين للانتقال إلى إعداد المخططات.



وأكد سرحان عدم وجود جديد بشأن إعادة إعمار الأبراج المدمرة في عدوان مايو/ أيار 2021.قائلاُ : "لا يوجد تمويل لهذه الأبراج، باستثناء برج الجلاء الذي توافقنا مع المسؤولين القطريين بشأنه ولكن لم يتم حتى اللحظة إعطاء إشارة البدء بإعادة إعماره".



وبشأن مشروع توسعة شارع الرشيد جنوب غربي مخيم الشاطئ، قال سرحان: "إننا بصدد الانتهاء من إعداد الدراسات للمنطقة وتخصيص أراض للمؤسسات الحكومية والتواصل مع المواطنين لإبلاغهم بالتعويض المقدر لهم".



ومضى قائلا:" سنبدأ خطوات عملية قريبا"، موضحًا أن التنفيذ يبدأ حينما يتم الانتهاء من تعويض المواطنين بالمنطقة لإزالة وفتح الشارع".



وكان سرحان أعلن، السبت الماضي، البدء في تنفيذ مشروع شارع الرشيد في منطقة مخيم الشاطئ.



وقال سرحان "منذ بداية العمل في مشروع شارع الرشيد كان هناك مخطط للعمل على توسعة الشارع في منطقة مخيم الشاطئ، وتمّ إجراء دراسة ورفعها للجنة المتابعة، وتشكيل لجان درست الوضع الموجود، وحصرته واعتمدت المشروع، وحاليًا سنبدأ التنفيذ".



وأوضح أنّه سيتمّ هدم جميع المنشآت الواقعة غربي الشارع، مؤكّدًا أنّه سيتمّ تقديم خيارات عدّة للمواطنين لتعويضهم بأرض أو بأموال تكفي للبناء، وسيتمّ التقييم وفقًا لكل حالة.

