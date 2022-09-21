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الصحة: مدير عام الشؤون الإدارية يتابع تطورات عمل القومسيون الطبي

21 أيلول / سبتمبر 2022 12:56

الصحة: مدير عام الشؤون الإدارية يتابع تطورات عمل القومسيون الطبي
الصحة: مدير عام الشؤون الإدارية يتابع تطورات عمل القومسيون الطبي

غزة- الرأي


أجرى مدير عام الشؤون الإدارية محمود حماد، جولة ميدانية لدائرة القومسيون الطبي، وذلك في إطار متابعة سير العمل داخل الدوائر الادارية ،اطلع فيها على واقع العمل واحتياجاته وسبل تطوير الأداء في دائرة القومسيون الطبي بما يعزز جودة الخدمة المقدمة للمواطن.


واستمع حماد خلال لقاؤه باللجان الطبية والموظفين في دائرة القومسيون الطبي الى جميع الملاحظات والأفكار التي من شانها تطوير العمل ووضع حلول لبعض الإشكاليات التي تعتري العمل وتقلل من فعاليته.

وعبّر عن شكره للكوادر الطبية العاملة في لجان القومسيون الطبي، مشيدا بدورهم في تقييم الحالات المرضية وجهودهم المتواصل في تحديث دليل نسب العجر والعمل على انجازه بأسرع وقت ممكن.


خلال الجولة التقى حماد بعدد من المراجعين واستمع إلى انطباعهم حول سير العمل ومدى رضاهم عن التسهيلات والخدمات المقدمة في الدائرة.

بدوره، أشار مدير دائرة القومسيون د.علاء المدهون إلى عدد المعاملات التي أنجزتها دائرة القومسيون بلغت (920) معاملة خلال شهر أغسطس من العام الحالي ،منها (72)حالة مرضية محلية ،و(36) حالة مرضية أنجزت من قبل اللجنة المركزية الى جانب (812) معاملة حددت خلالها نسبةالعجزواللياقة ،ومعاملات أخرى خاصة بإستبدال المعاش والقدرة على الكسب.

الصحة: مدير عام الشؤون الإدارية يتابع تطورات عمل القومسيون الطبي 308256991_3392685884293569_546917601393811375_n
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