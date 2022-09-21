تعليم غرب غزة تعقد ورشة تدريبية لمديرات ومربيات رياض الأطفال

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزة ورشة تدريبية لمديرات ومربيات الأطفال بهدف رفع كفاءتهن في إعداد وتحضير الدروس الخاصة بمناهج الرياض، بحضور مدير التربية والتعليم الأستاذ حمدي الدلو ، ورئيس قسم الإشراف الأستاذ فلاح الترك ، ورئيس قسم الإدارات المدرسية الأستاذ رفيق عوض ، ورئيس قسم التدريب الدكتور عاهد مرتجى ، ورئيس قسم العلاقات العامة والتعاون الدولي الأستاذ تامر النمرة ، ومشرف ملف المنسقين الإعلاميين الدكتور رامي فارس، ومشرفة الرياض الأستاذة سناء حجازي وذلك في قاعة مركز التدريب التابعة لمديرية الغرب.



وأكد حمدي الدلو على أهمية تلك الورشة باعتبارها تستهدف شريحة مهمة تتحمل مسؤولية كبيرة في تربية أطفال الرياض الذين يحتاجون إلى مهارات فائقة في اختيار أساليب وطرائق تدريس فاعلة تتناسب مع فئتهم العمرية.



وتقدم الدلو بالشكر والتقدير إلى مديرات ومربيات الأطفال ، وللدكتورة شرين المصري مدربة اللقاء، ولقسمي الترخيص والاعتماد المدرسي والإشراف التربوي الذين يبذلون جهوداً كبيرة في المتابعة والتدريب.



وستتضمن الورشة التي تستمر لثلاثة أيام محاور مختلفة في إعداد وتحضير الدروس، وأساليب التدريس الخاصة بأطفال الرياض.

