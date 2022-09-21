مدرسة إحسان الأغا تنظم وقفة احتجاجية ضد أسرلة المنهاج الفلسطيني

غزة-الراي

نظمت مدرسة إحسان الأغا بتعليم شرق خان يونس وقفة احتجاجية ضد أسرلة المنهاج الفلسطيني في القدس، وشارك في الوقفة أ. سعيد قديح مديرية التعليم، أ. فاطمة الخالدي مدير الدائرة الفنية، أ. خالد أبو دقة رئيس قسم الإدارات المدرسية، د. دعاء أبو سالم مديرة مدرسة إحسان الأغا الثانوية للبنات ومعلمات وطالبات المدرسة.



بدوره، أكد قديح على أن هذه الفعالية تأتي ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم للتضامن مع أهلنا في القدس ضد أسرلة المنهاج الفلسطيني، وبين أن مخطط العدو الاسرائيلي هو فرض التهويد الكامل للمدن والقرى الفلسطينية وتغيير ملامحها، ووجه الشكر لجميع مدرس الوطن التي تفاعلت مع القضية المركزية للشعب الفلسطيني وهي القدس عبر تنظيم الفعاليات والأنشطة المتنوعة والعديدة.



من جهتها ، عبرت أبو سالم مديرة مدرسة إحسان الأغا عن مشاركة المدرسة بكامل إدارتها مع الحملة الوطنية لرفض أسرلة المنهاج الفلسطيني في مدينة القدس، وبينت أن الفعاليات غير مقتصرة على هذه الوقفة بل هناك العديد من الأنشطة الرافضة لنهج الاحتلال مع أهلنا في القدس وفلسطين المحتلة.

وتخلل الوقفة العديد من الفقرات كما ورفعت الطالبات لافتات وشعارات منددة بأسرلة المنهاج.

