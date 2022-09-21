الزراعة تناقش واقع محصول الزيتون للموسم الحالي

غزة-الرأي

نظمت الإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين بالتعاون مع اللجنة المركزية لمعاصر الزيتون، يوماً تدريبيا هاما لمجموعة من المهندسين الزراعين بالقطاع.

وتركز اللقاء حول واقع قطاع الزيتون للموسم الحالي، وعمليات ما بعد الحصاد،ودور معاصر الزيتون في العملية الانتاجية.



وعقد اللقاء في المحافظة الوسطى بمشاركة كل من م. ناصر ديب مدير عام الإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين، و م.أشرف أبوسويرح مدير دائرة الارشاد وخدمات المزارعين في الوسطي ورئيس اللجنة المركزية لمتابعة وتنظيم عمل المعاصر م.شاهر الريفي وأعضاء اللجنة م.محمد ابوعوده، وم.محمد الناقه،وعدد من المهندسين الزراعيين



وافتتح اللقاء م.ناصر ديب بالحديث حول أهمية محصول الزيتون حيث يعتبر المحصول الاستراتيجي الاول في فلسطين بشكل عام وقطاع غزه بشكل خاص.

وأشار ديب الي أن هذا الموسم عرس فلسطيني بامتياز يشارك فيه جميع أطياف المجتمع الفلسطيني.



بدوره، رحب أبوسويرح بالحضور جمعيا،مؤكدا على أهمية اللقاء،وذلك استعدادا لموسم الحصاد والمتوقع أن يكون غزيرا هذا المنتج،مقدما شرحا حول مشروع التشغيل المؤقت للمهندسين كمرشدين ومراقبين في معاصر الزيتون .



من جهته ،تحدث م. محمد أبو عودة في الشق النظري على عمليات خدمة اشجار الزيتون وطرق القطف الصحيحة وعملية الفرز والنقل السليم للثمار للحصول على منتج ذو جودة عالية



من ناحيته ، رحب م. شاهر الريفي بالمهندسين المفرزين لمتابعة عمل المعاصر مؤكداً على دور وزارة الزراعة في ضبط مدخلات ومخرجات العملية الانتاجية ابتدءا من الحقل الزراعي ومرورا بالمعصرة وانتهاء بعمليات التعبئة والتخزين لرفع القدرة التنافسة للمنتج لتلبية متطلبات المواصفات المحلية والدولية،كما تم تعريف الطواقم العاملة على مكونات خطوط الانتاج للمعاصر وانواعها وطرق رفع كفاءة عملية الاستخلاص لتقليل الفاقد ورفع الجودة الزيت المنتج .



وشدد علي ضرو ة التركيز على مدى الالتزام أصحاب المعاصر باشتراطات السلامة الصحية والمهنية والتقيد بالموعد المعلن لبدء عمل المعاصر .

