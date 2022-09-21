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مخاوف لدى الاحتلال من موجة عمليات فدائية بالداخل المحتل

21 أيلول / سبتمبر 2022 09:25

ارشيف عملية
ارشيف عملية

الداخل المحتل-الرأي:

ادعت المؤسسة الأمنية للاحتلال خشيتها، من أن تؤدي العملية التي وقعت في "حولون" قرب تل أبيب، أمس وأدت لمقتل "إسرائيلية"، إلى وقوع موجة عمليات فدائية مقلدة كما جرى في الموجة الأخيرة في آذار، ونيسان، الماضيين.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن المؤسسة الأمنية تأمل ألا يتم وقوع هجمات تقليدية كما جرى أمس بعد أن قام شاًبا فلسطينًيا يملك تصريح للبحث عن عمل من "الإدارة المدنية"، بقتل إسرائيلية قبل أن يعثر لاحقًا على جثته .

وزعمت القناة أن شرطة الاحتلال رفعت حالة التأهب إلى أعلى مستوى خاصة مع اقتراب الأعياد اليهودية.

القدس دوت كوم.

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