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الصحة تتسلم ثمانية أجهزة غسيل كلوي بتبرع من الأردن

22 أيلول / سبتمبر 2022 09:22

الصحة تتسلم ثمانية وحدات غسيل كلوي بتبرع من الأردن
الصحة تتسلم ثمانية وحدات غسيل كلوي بتبرع من الأردن

غزة-الرأي


تسلمت وزارة الصحة بغزة أمس الأربعاء، ثمانية أجهزة غسيل كلوي من المتبرعيّن الكريميّن في المملكة الأردنية الهاشمية المهندس عبد السلام الحلبي، والاستاذة الدكتور ازدياد بدران، وذلك من خلال كلية الطب بالجامعة الإسلامية.

وشكر الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. عبد اللطيف الحاج المانحيّن على تكرمهم بمساعدة مرضى الفشل الكلوي وقال: " نستلم أجهزة غسيل كلوي في مجمع الشفاء الطبي بالإضافة الى أجهزة تم استلامها في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، ومستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى، ومركز نوره الكعبي في محافظة الشمال".

وأشار د. الحاج الى مساهمتهم في تخفيف المعاناة الماسة لمرضى الفشل الكلوي، والذين يعانون الكثير بسبب العدد المحدود للأجهزة والمرافق التي تقدم لهم خدمة الغسيل التي تمتد إلى فترات متأخرة من الليل.

وقال عميد كلية الطب في الجامعة الإسلامية د. فضل نعيم أن هذا المشروع يأتي ضمن تنفيذ سلسلة من الأنشطة المشتركة التي تقوم بها كلية الطب بالجامعة الإسلامية مع وزارة الصحة، من خلال تقديم الخدمة بتخريج الأطباء الاكفاء، وتدريب الكوادر الصحية بتنفيذ البرامج الطبية المختلفة بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية.

وأشار الى أن هذا المشروع يأتي بمساهمة كريمة من ذوي الخير في المملكة الأردنية الهاشمية في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة للتخفيف من معاناة المرضى.

الصحة تتسلم ثمانية وحدات غسيل كلوي بتبرع من الأردن 308098766_613364896996533_8525584541710093794_n 307831181_537979068096262_4944075084276144030_n 307635704_842018413836621_359495996638737840_n
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