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إدارة التمريض والتعليم المستمر يناقشان التوثيق التمريضي

22 أيلول / سبتمبر 2022 09:53

إدارة التمريض والتعليم المستمر يناقشان التوثيق التمريضي
إدارة التمريض والتعليم المستمر يناقشان التوثيق التمريضي

غزة- الرأي

ناقش مدير دائرة تمريض المستشفيات في الإدارة العامة للتمريض د. يوسف فحجان الآليات المقترحة لتجويد عملية التوثيق التمريضي وذلك بعد مراجعة سياسات التوثيق المعتمدة والاستماع إلى أراء المشرفين بهذا الخصوص، وذلك خلال لقائه بمشرفي التعليم المستمر في مستشفيات وزارة الصحة.

وأكد د. فحجان على أهمية التوثيق في منظومة العمل الصحي مبينا الدور المتقدم الذي تقوم به الأطقم التمريضية في هذا الجانب واعتماد الكثير من الفئات العاملة الأخرى على ما يوثقه الممرض من بيانات ترصد تتطور حالة المريض على مدار الساعة.

وأشار إلى توجه الإدارة البدء بنظام المرور التمريضي التعليمي واعتماد نموذج ISBAR في عملية الاستلام والتسليم بين المناوبات بشكل يساهم في تجويد الخدمات التمريضية المقدمة للمرضى.

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