الدعليس :سنكمل تحقيق الإنجازات على مستوى بناء الفرد وبناء الوحدات

غزة- الرأي

قال رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس:"إننا سنكمل معاً تحقيق الإنجازات على مستوى بناء الفرد وبناء الوحدات بما يحقق أفضل خدمة لأبناء شعبنا".

جاء ذلك خلال زيارةٍ للدكتور عصام الدعليس، برفقة وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة، لمقر مدينة عرفات للشرطة صباح اليوم الخميس افتتحوا خلالها عدد من المباني التي أعيد إنشاؤها بعد استهدافها من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" خلال عدوان مايو 2021م الماضي.

وافتتح رئيس متابعة العمل الحكومي وقيادتا وزارة الداخلية والشرطة مبنى إدارة العمليات المركزية، ومبنى إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالشرطة، أطلعوا خلالها على عمل الدوائر والأقسام ودورهم في تقديم الخدمة لأبناء شعبنا، لاسيما إنجاز قضايا المواطنين على اختلافها، كما افتتح رئيس متابعة العمل الحكومي معرض هندسة المتفجرات الذي يضم الذخائر الحربية من مخلفات الاحتلال.

والتقى الدعليس بإدارة الشرطة المجتمعية، بحضور مديرها العميد وئام مطر ومدراء الدوائر، ومسئولي الأقسام في كافة المحافظات، أشاد خلالها بحجم الإنجازات التي حققتها الإدارة بعد ثلاثة شهور من انطلاقها على صعيد حل قضايا وإشكاليات المواطنين والاهتمام بقضايا الأسرة والطفولة.

بدوره أكد مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح:" أننا سنذلل كافة العقبات أمام تقديم الخدمة للمواطنين، مضيفاً أننا نصبوا لأن تكون الشرطة عنواناً لكل الأجهزة الشرطية في العالم".

وأثنى اللواء صلاح على زيارة وفد رئاسة العمل الحكومي ووزارة الداخلية، مُثنياً على دورهم وجهودهم في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في مايو 2021 الماضي للمقرات الشرطية في مدينة عرفات للشرطة ومحافظات قطاع غزة.