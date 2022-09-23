اصابة العشرات خلال قمع الاحتلال لمسيرات بالضفة

أُصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدتي كفر قدوم وبيت دجن شرق قلقيلية ونابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بتسجيل 7 مصابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وأخرى اختناقًا بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات.

وقالت المصادر إن طفلًا يبلغ من العمر (13 عامًا) أصيب بالرصاص الحي في الفخذ.

واندلعت المواجهات عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية من وسط بلدة كفر قدوم باتجاه مدخل القرية الذي يغلقه جيش الاحتلال منذ سنوات طويلة.

وأوردت جمعية الإغاثة الطبية في نابلس، بتسجيل 3 إصابات خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت دجن (شرقًا).