"النقل والمواصلات" تعلن عن تسهيلات وإجراءات مرورية جديدة

غزة - الرأي

أعلنت وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المرور، اليوم الإثنين، عن تسهيلات وإجراءات مرورية جديدة ضمن مساعيها لتنظيم الحالة المرورية في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الوزارة أنيس عرفات خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المكتب الإعلامي الحكومي، إن التسهيلات والإجراءات الجديدة جاءت بناءَ على موافقة لجنة متابعة العمل الحكومي، بعد الاستماع لمطالب الشارع والسائقين والمؤسسات ذات العلاقة لتنظيم الحالة المرورية.

وأضاف عرفات، أن التسهيلات والإجراءات هي كالآتي:

1- تمديد حملة التخفيض على رسوم الترخيص والضرائب على المركبات العمومية فقط، وذلك حتى نهاية العام الجاري.

2- زيادة جهود شرطة المرور لتنظيم الحالة المرورية عند الكراجات والطرق الرئيسية.

3- استمرار السماح بتحويل المركبات الملاكي إلى مركبات نقل عمومي.

4- منع مركبات الملاكي من دخول كراجات المركبات العمومية.

5- المتابعة الميدانية لحركة الدراجات النارية والتكاتك وعربات تجرها الدواب في الطرق الرئيسية.

6- تجميد كافة المخالفات السابقة للسائقين، بحيث يتم شطبها نهائياً لكل سائق يلتزم بالقوانين ولا يعرض نفسه للمخالفة خلال مدة عامين، وفي حال تكرار المخالفة يتم تفعيل هذه المخالفات.

وأهاب عرفات، بالسائقين الالتزام بالقوانين، منعا للازدحام وعرقلة سيارات الدفاع المدني والإسعاف، داعيا المواطنين الركوب من الكراجات المتخصصة لنقل الركاب، لمنع الازدحام وتسهيل الحالة المرورية في المفترقات ووسط المدن.

وأكد أن الوزارة تبذل كافة جهودها لخدمة المواطنين وقطاع السائقين، وتنفيذ مسؤوليتها في تطبيق قواعد السير وتحقيق السهولة المرورية.

وأعلن عرفات، بدء العمل على تأهيل شارع رقم 11 في منطقة النصيرات، وشارع رقم 41 في مدينة خانيونس، وذلك بتمويل من صندوق السلامة المرورية الممول من المخالفات المرورية.