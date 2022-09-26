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"شامية":الصحة تسعى لتعزيز خدمة رعاية الحوامل بمنطقة الشجاعية

26 أيلول / سبتمبر 2022 12:42

"شامية":الصحة تسعى لتعزيز خدمة رعاية الحوامل بمنطقة الشجاعية

 أكد مدير عام الرعاية الاولية د.ماهر شامية سعي وزارة الصحة، تعزيز وتطوير خدماتها الصحية وفق أفضل المستويات وبما يلبي تطلعات أبناء شعبنا.


وأضاف د.شامية، أنه وفي اعقاب لقاء قيادة الوزارة مع النخب الوطنية والمجتمعية الممثلة لمنطقة الشجاعية تم اطلاعهم على خطة الوزارة الهادفة لتطوير وتجويد خدماتها في المنطقة على المستوى الانشائي والتجهيزات وتوفر وتكامل الخدمات وسهولة الوصول اليها .


وأشار الى أن وجهاء وأعيان المنطقة رحبوا بجهود وزارة الصحة وسعيها المستمر نحو تحسين الخدمات الصحي واشراك النخب المجتمعية في عملية التطوير على قاعدة أن الخدمة الصحية مسئولية مجتمعية .


وبين د.شامية ان الوزارة انشات مركز مسقط الرحمة الحكومي الجديد كمركز نموذجي من حيث السعة و التجهيز والنظام والنظافة وسهولة الوصول اليه ويشكل اضافة نوعية للخدمات الصحية شرق غزة كما وسيعمل المركز  الي جانب خدمة متابعة الحمل الى تقديم خدمات الطب العام والاسنان والمختبر والاشعة والتطعيم وخدمات الطب الوقائي وصحة البيئة.

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