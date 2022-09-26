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الشرطة المجتمعية تُنهي عدة خلافات مالية برفح وخانيونس

26 أيلول / سبتمبر 2022 01:43

الشرطة المجتمعية تُنهي عدة خلافات مالية برفح وخانيونس
الشرطة المجتمعية تُنهي عدة خلافات مالية برفح وخانيونس

خان يونس- الرأي

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية في محافظتي خان يونس ورفح ثلاث خلافات مالية قيمتهم 24 ألف و400 دولار.

وأوضح الرائد حازم شاهين مسؤول قسم مركز القرارة في الشرطة المجتمعية بخان يونس، أن المواطن (ن. ش) تقدم بشكوى بحق المواطن (ا. ح) مفادها وجود خلاف مالي على معاملات بينهم بلغت قيمتها أربعة آلاف وأربعمائة دولار.

 وأشار الرائد شاهين إلى أنه تم جمع أطراف الخلاف والاستماع لأقوالهم وتم طرح العديد من الحلول، حيث تم تسوية الخلاف والتنازل عن الشكوى حسب الأصول.

ومن جهتها، أنهت الشرطة المجتمعية بمحافظة رفح خلافين ماليين بلغت قيمتهما "20" ألف شيكل متعلقة بمعاملات تجارية.

وبينت الشرطة المجتمعية أن قسم مركز شرطة رفح تلقى شكوى من المواطن (س. ك) مفادها أن له في ذمة المواطن (م. ه) مبلغ "9000 " شيكل إثر بيعه مواد بناء، وأن الأخير يماطل في سدادها.

ولفتت الشرطة المجتمعية أنها استدعت أطراف الخلاف وتم التوصل لحل يقضي بتقسيط المبلغ على دفعات شهرية وتحرير سند مصالحة حسب الأصول.

وفي سياق متصل، أنهت الشرطة المجتمعية بمحافظة رفح خلافا ماليا قيمته "12" ألف شيكل متعلقة بمعاملة تجارية.

وأوضحت الشرطة المجتمعية أنها تلقت شكوى من المشتكي (ع. أ) مفادها بيعه للمواطن (م. ه) بضاعة اكسسوارات بمبلغ 12010 شيكل، على أن يقوم بسداد قيمتها فور بيعها والتصرف فيها، غير أنه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه ويماطل في السداد.

وأوضحت الشرطة المجتمعية بأنها استدعت الأطراف وتم التوصل لحل يقضي بتقسيط المبلغ أقساطا شهرية وتحرير سند مصالحة حسب الأصول

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