"هنية" يوقع اتفاقية التعاون مع بنك الإنتاج لتوفير قروض للرياضيين

غزة- الرأي

وقع عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اتفاقية التعاون مع بنك الإنتاج الفلسطيني، والتي ستوفر القرض الحسن في مجالي الزواج والتعليم للرياضيين وأبناءهم بقيمة (200.000) دولار كمرحلة أولى ضمن الاتفاقية.

وقام هنية ظهر اليوم الاثنين بتوقيع الاتفاقية مع مدير عام بنك الإنتاج ماهر أبو حسين، بحضور المدراء العامون بالمجلس جابر عياش ونبيل عواجة، ومدير العلاقات العامة غسان محيسن ومدير الأندية والاتحادات الرياضية بلال الشاعر، ومدير مكتب مساعد الأمين العام عبد الرحمن طافش، ومن بنك الإنتاج مدير دائرة الشؤون الإدارية خليل الخالدي، ومدير دائرة التمويل والاستثمار عبد الله لافي، ومسؤول اللوجستية بلال الخطيب.

وأبدى عبد السلام هنية سعادته بالاتفاق مع بنك الإنتاج لتوفير القرض الحسن للتخفيف على الرياضيين في ظل الظروف الصعبة، والمساهمة في تعزيز صمود المجتمع، وقال:" نأمل أن نساعد الرياضيين والشباب في تأمين الاحتياجات الأساسية في التعليم والزواج، من خلال قرض حسن بدون فوائد وعبر إجراءات ميسرة تخفف عن الشباب".

وأوضح هنية أن الاتفاقية تتضمن توفير قرض حسن بقيمة (2000) دولار سواء في مجال التعليم أو الزواج، على أن يكون المستفيد من الرياضيين وأبنائهم من خلال الأندية والاتحادات والمؤسسات الرياضية المعتمدة لدى المجلس الأعلى.

كما أشار إلى أن ٱلية السداد ستكون ميسرة بحيث يسدد المستفيد من القرض قسطا شهريا بقيمة (50) دولار، على أن يتوفر كفيل واحد لضمان السداد وفق ٱلية متفق عليها مع بنك الإنتاج.

وبدوره شكر مدير عام بنك الإنتاج ماهر أبو حسين جهود المجلس الأعلى وعبد السلام هنية وأكد أن الاتفاق على توفير قروض للرياضيين يمثل بادرة مميزة للتعاون مع المجلس وتوفير الخدمة للمجتمع والقطاع الرياضي.