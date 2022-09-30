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المباحث العامة تنجز قضية سرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي برفح

30 أيلول / سبتمبر 2022 10:27

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غزة-الراي
أنجزت المباحث العامة في محافظة رفح "قسم تل السلطان"، شكوى المواطن (ع. ج)، والتي مفادها قيام شخص مجهول بالدخول لمنزله وسرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي بقيمة 13 ألف شيكل.


وقالت المباحث العامة إنه بالبحث والتحري اشتبهت بالمدعوة (م، أ) من سكان رفح، وبإحضار المذكورة واستجوابها، أقرت بالواقعة ودخول منزل المشتكي والسرقة من داخله.


وأوضحت المباحث أن السارقة قامت ببيع جزء من المصاغ الذهبي، بالإضافة إلى التصرف بمبلغ 13 ألف شيكل بشراء سيارة وأجهزة بلاي ستيشن.


وأشارت إلى أنها أحالت المتهمة وملف القضية والمضبوطات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، وفقاً للأصول.
 

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