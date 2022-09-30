وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يتفقد سير العمل في مديرتي عمل الشمال وغزة وكالة الرأي الفلسطينية "الغصين "يُشارك في تخريج دورة تفصيل وتصميم أزياء وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقطعون أشجار زيتون غرب سلفيت المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية "بالميد أوروبا": يشارك في اجتماع عن الوضع الصحي في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في بيت دجن وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم قرية بيت امرين غرب نابلس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية المساجد بغزة تؤدي صلاة الغائب على أرواح شهداء جنين وكالة الرأي الفلسطينية جماهير غفيره تشيع الشهيدين ريان والشحام وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ مجموعة من المبادرات الزراعية للمؤسسات التعليمية
أخبار » الأخبار الحكومية

"الغصين "يُشارك في تخريج دورة تفصيل وتصميم أزياء

30 أيلول / سبتمبر 2022 04:44

111
111

غزة-الراي 
شارك وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، الخميس في الحفل الختامي لتخريج دورة تفصيل وتصميم الأزياء، في مركز دار خليل وآية للتدريب المهني.
وحضر حفل الاحتفال وكيل وزارة العمل، وممثلي جمعية سنابل للشباب والتنمية – تركيا، والمتدربين المحتفى بهم.


وأعرب الغصين عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من متدربي التدريب المهني، في تخصص تفصيل وتصميم الأزياء، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم المهنية ، مؤكدا على دور وزارة العمل في الارتقاء بالمراكز المهنية الخاصة، من أجل مواكبة احتياجات سوق العمل، وإيجاد فرص عمل للخريجين والعمال.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى اعلاميات الجنوب يفتتح دورة تدريبية مكثفة حول الاعلام الرقمي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟