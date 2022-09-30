"الغصين "يُشارك في تخريج دورة تفصيل وتصميم أزياء

غزة-الراي

شارك وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، الخميس في الحفل الختامي لتخريج دورة تفصيل وتصميم الأزياء، في مركز دار خليل وآية للتدريب المهني.

وحضر حفل الاحتفال وكيل وزارة العمل، وممثلي جمعية سنابل للشباب والتنمية – تركيا، والمتدربين المحتفى بهم.



وأعرب الغصين عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من متدربي التدريب المهني، في تخصص تفصيل وتصميم الأزياء، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم المهنية ، مؤكدا على دور وزارة العمل في الارتقاء بالمراكز المهنية الخاصة، من أجل مواكبة احتياجات سوق العمل، وإيجاد فرص عمل للخريجين والعمال.

