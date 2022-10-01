بلديتي غزة وجباليا يعالجان مشكلة الصرف الصحى بالشمال

غزة-الراي

ابدت طواقم بلدية غزة تعاونها مع طواقم بلدية جباليا في معالجة مشكلة طفح مياه الصرف الصحي قرب مفترق الأمن العام أقصى شمال المدينة.



وذكرت دائرة الصرف الصحي في البلدية أنها تلقت إشارة طفح لمياه الصرف الصحي من الخط الواقع شمال شارع صلاح خلف ضمن نفوذ بلدية جباليا، وتوجهت طواقم البلدية إلى المكان على الفور وسارعت بمعالجة المشكلة بعد تجمع المياه في المفترق.



وأضافت الدائرة أن طواقم بلدية جباليا تواجدت في المكان وعمل الفريقان على تسليك الخط الذي يخدم بشكل أساسي بلدية جباليا وبعض المناطق من مدينة غزة.



يذكر أن طواقم بلدية غزة شرعت مطلع الشهر الجاري بتسليك وتنظيف مصارف مياه الأمطار في المدينة والبالغ عددها 4400 مصرف، بدءاً من المناطق الشرقية وصولاً إلى المناطق الغربية، صمن استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء.

