اختتام فعاليات المخيم الفني الثاني "أنا الفلسطيني"

غزة-الراي

اختتمت رابطة الفنانين الفلسطينيين فعاليات المخيم الفني الثاني (أنا الفلسطيني)، والذي نفذته تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة، واستمر على مدار (5) أيام متتالية بمشاركة عدد من الشباب الموهوبين في الإنشاد والتمثيل.



وحضر حفل اختتام المخيم الذي أقيم في مركز هولست الثقافي، رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، والمدير العام للعمل الأهلي والآداب الأستاذ سامي أبو وطفة، والمدير العام للفنون والتراث الأستاذ عاطف عسقول، ولفيف من الفنانين والمثقفين وممثلي المؤسسات الثقافية.

بدوره، أكد محيسن على دور الفن في تاريخ الشعوب، لافتًا إلى أنه يُعد من الأدوات المهمة لمقاومة الاحتلال والمحافظة على الهوية الفلسطينية والثوابت الوطنية وشارك في المخيم فريقين من الشباب، قدم الفريق الأول أنشودتين وطنيتين بإشراف الفنان الموسيقي محمود سلمي، وقدم الفريق الثاني بإشراف الفنان راجي النعيزي ثلاث لوحات مسرحية لتعزيز روح المقاومة والنضال الفلسطيني والوحدة الوطنية ودورها في مواجهة الاحتلال.

