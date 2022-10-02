بمشاركة واسعة.. بلدية رفح تفتتح "معرض رفح الثقافي"

رفح - الرأي

افتتحت بلدية رفح، جنوب قطاع غزة "معرض رفح الثقافي" تزامنا مع الذكرى الخمسين لتشكيل أول مجلس بلدي في المدينة عام 1972م.

وأقيم المعرض على أرض مدرسة بئر السبع الثانوية للبنين، وضم في جنباته خمس عشرة زاوية، تنوعت محتوياتها بين تراثية وثقافية ورياضية ووطنية واقتصادية وعلمية وإعلامية.

وشارك في حفل الافتتاح رئيس البلدية د. أحمد الصوفي ونائبه أ. محمد دهليز وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومدراء الدوائر وممثلين عن المؤسسات الشريكة ولفيف من المخاتير والأعيان والشخصيات الاعتبارية ومئات المواطنين.

وأوضح الصوفي أن المعرض يؤكد على الثوابت الفلسطينية، قائلا: "نسعى أن يكون الشباب والأجيال الناشئة على صلة وتواصل دائم مع تاريخهم وثقافتهم".

ولفت أن المعرض يدلل على جذور الشعب الفلسطيني المتواجد في أرضه وعلى عمق تاريخه وتراثه وتقاليده، مشيرًا أن زوايا المعرض تؤكد على حياة وحيوية شعبنا المناضل الذي يشق طريقه نحو الحرية والاستقلال.

وقال الصوفي: "نسعى دائما إلى تأكيد الثقافة والانتماء لمدينتنا العريقة الباسلة التي كانت وما زالت رمزا للعطاء والمقاومة إذ قدمت قوافلًا من الشهداء والأسرى فداء للوطن".

وأشار الصوفي إلى أهمية الاحتفال بيوم رفح الثقافي الذي يتزامن مع تأسيس أول مجلس بلدي لمدينة رفح قبل 50 عامَا، قائلا: "هذا يوم مميز، حوَّل رفح من مجلس قروي إلى مجلس بلدي، وكان له الأثر في تطوير الخدمات المقدمة للسكان".

وأضاف: "شهدت مدينة رفح نهضة عمرانية وثقافية وعلمية وتطورا في البنية التحتية والفوقية، وسنمضي في عملية التطوير والبناء والمقاومة رغم الصعاب والعراقيل والحصار"، مؤكدا على أهمية الشراكة المجتمعية للنهوض بالمدينة.

وفي كلمته عن المؤسسات الشريكة، أوضح مدير مديرية التربية والتعليم برفح أ. أشرف عابدين أن مدرسة بئر السبع الثانوية التي تحتضن المعرض على أرضها خرّجت كوادر وقيادات فلسطينية على مدار التاريخ صالوا وجالوا بعلمهم ونضالهم داخل فلسطين وخارجها.

وذكر أن رسالة المعرض مفادها "أننا باقون على أرضنا ولن يستطيع الاحتلال أن يأخذها منا أو يصادر حقنا في الحياة، أو يمحو من ذاكرتنا تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا".

وثمّن عابدين جهود بلدية رفح في خدمة السكان وخروجها عن دورها التقليدي نحو مفاهيم جديدة تعزز البعد الثقافي والتراثي وتغرس حب الوطن.

والجهات الشريكة مع البلدية في معرض رفح الثقافي هي: مديرية التربية والتعليم برفح، وحركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وجمعية واعد للأسرى والمحررين، ونادي خدمات رفح، ونادي شباب رفح، ونقابة الصيادين برفح، ومكتبة المنار، ومركز البرامج النسائية، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ومركز سمارت ميديا للخدمات الإعلامية، وملتقى إعلاميات الجنوب، وجمعية عطاء بلا حدود، ومتطوعي لمسة وفاء فلسطين.