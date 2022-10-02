وزارة الأسرى تدعو لهبة شعبية نصرةً للأسرى المرضى

غزة - الرأي

أكدت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، على ضرورة مناصرة الأسرى المرضى وخاصة الأسير المريض ناصر أبو حميد شعبيا لإنقاذ حياتهم.

ودعت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه، اليوم الأحد، إلى وجوب تصاعد فعاليات الدعم والإسناد وتحولها لهبة شعبية عارمة تواجه الاحتلال أينما كان فيما نصرةً للأسير المريض ناصر أبو حميد وغيره من الأسرى المرضى.

وذكرت أن الاحتلال وأذرعه المختلفة داخل السجون ما زالوا يمارسون أبشع جريمة منظمة بحق أسير أعزل أنهك السرطان جسده، ولم يعد قادرًا على تحمل آلامه وأوجاعه، وهو الآن يصارع الموت على أسرة عيادة سجن الرملة مكبل الأيدي والقدمين.

وأوضحت الوزارة: "أن الاحتلال يواصل الرفض وإدارة الظهر لكل هذه المناشدات والرسائل والوساطات المحلية والدولية التي وصلت للاحتلال للإفراج عن الأسير أبو حميد في مشهد يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب بحق الإنسانية".