الحكم بالسجن المؤبد على المتهم بقضية المغدور "بلال البيطار"

غزة - الرأي

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم (أ،ص) بتهمة القتل قصدًا بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل «بلال رباح البيطار» وحكمت بمعاقبته بالسجن المؤبد ومصادرة أداة الجريمة، وذلك عن تهمة القتل قصدًا وحمل سلاح دون ترخيص من نوع «نورينكو»، استنادًا لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، حيث جاء الحكم بناءً على أدلة الإثبات.

وكان المتهم قتل المجني عليه بتاريخ 19/6/2021م بقصد منه وبتخطيط مسبق عبر إعداد العدة وتجهيز وتذخير السلاح المستخدم في الواقعة، وبسبق إصرار وتصميم منه على إزهاق روحه، حيث قام بإطلاق عدد سبعة أعيرة نارية على أنحاء مختلفة في جسد المجني عليه، ثلاثة في منطقة الرأس من مسافة مترين.

وبحسب ما جاء في تقرير الطب الشرعي للحوادث القضائية تبين أن هناك تهتك مادة الدماغ نتيجة الاصابة بثلاث أعيرة نارية بالرأس، حيث ما قام به المتهم المذكور بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.