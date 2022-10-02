الصحة تطلق المنصة التفاعلية للبيانات المفتوحة للمؤشرات الصحية

غزة-الراي

أعلنت وحدة نظم المعلومات الصحية بوزارة الصحة عن إطلاق المنصة التفاعلية للبيانات المفتوحة للمؤشرات الصحية، والتي تحتوي على العديد من المؤشرات الصحية والديموغرافية.

بدوره، قال مدير عام وحدة نظم المعلومات الصحية أ. هاني الوحيدي "ان المنصة التفاعلية الجديدة تستعرض جملة من المؤشرات الصحية مثل مؤشرات المستشفيات، ومؤشرات الوفاة ومؤشرات الكوادر والخدمات والعديد من المؤشرات والمقارنات، مضيفا الى أن ما يميز هذه المنصة القدرة على التنقل عبر السنوات، والتفاعل مع البيانات بالإضافة الى تتبع التغيير في مختلف المؤشرات عبر السنوات، كما وتتميز بسهولة الاستعمال والقدرة على تصدير البيانات".

وأضاف " أن المنصة تساعد المدراء في القطاع الصحي لصناعة القرار المبني على المعلومة والمؤشرات الصحية وكما تخدم المنصة شريحة الباحثين في المجال الصحي والمؤسسات البحثية".

وتعد هذه المنصة الرابعة التي تقوم بوزارة الصحة بإطلاقها، فقد أطلقت الوزارة منصة كوفيد-19 بالإضافة الى منصة الموارد الصحية للمستشفيات ومنصة الموارد الصحية للرعاية الاولية.

