وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تطلق المنصة التفاعلية للبيانات المفتوحة للمؤشرات الصحية وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: 107 انتهاكات بحق الصحفيين خلال سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية الحكم بالسجن المؤبد على المتهم بقضية المغدور "بلال البيطار" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تدعو لهبة شعبية نصرةً للأسرى المرضى وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تشارك بالمؤتمر السنوي "المساءلة حول إدارة المال العام في قطاع غزة" وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" تدعو لتفعيل شبكة الحماية الوطنية لكبار السن وكالة الرأي الفلسطينية " زقوت" يطلع على واقع الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى شهداء الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية " مدرسة القسطل أ" تكرم الطلبة الحافظين لاسماء الله الحسنى وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بصدد إطلاق فعاليات أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية" تؤمن مهرجان "الأقصى في خطر"
أخبار » الأخبار الحكومية

"الصحة" تطلق منصة تفاعلية للبيانات المفتوحة للمؤشرات الصحية

02 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:25

غزة - الرأي

أعلنت وحدة نظم المعلومات الصحية بوزارة الصحة عن إطلاق المنصة التفاعلية للبيانات المفتوحة للمؤشرات الصحية، والتي تحتوي على العديد من المؤشرات الصحية والديموغرافية.

وقال مدير عام وحدة نظم المعلومات الصحية هاني الوحيدي، إن المنصة التفاعلية الجديدة تستعرض جملة من المؤشرات الصحية مثل مؤشرات المستشفيات، ومؤشرات الوفاة ومؤشرات الكوادر والخدمات والعديد من المؤشرات والمقارنات، مضيفا الى أن ما يميز هذه المنصة القدرة على التنقل عبر السنوات، والتفاعل مع البيانات بالإضافة الى تتبع التغيير في مختلف المؤشرات عبر السنوات، كما وتتميز بسهولة الاستعمال والقدرة على تصدير البيانات”.

وأضاف الوحيدي، أن المنصة تساعد المدراء في القطاع الصحي لصناعة القرار المبني على المعلومة والمؤشرات الصحية، مشيرا إلى أن المنصة تخدم أيضا شريحة الباحثين في المجال الصحي والمؤسسات البحثية.

 ولفت إلى أن هذه المنصة تعتبر الرابعة التي تطلقها وزارة الصحة، حيث أطلقت سابقا منصة كوفيد-19، ومنصة الموارد الصحية للمستشفيات، ومنصة الموارد الصحية للرعاية الأولية.

للاطلاع على المنصة اضغط هنا

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الاقصى تنظم وقفة تضامنية مع اهالي القدس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟