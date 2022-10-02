"الصحة" تطلق منصة تفاعلية للبيانات المفتوحة للمؤشرات الصحية

غزة - الرأي

أعلنت وحدة نظم المعلومات الصحية بوزارة الصحة عن إطلاق المنصة التفاعلية للبيانات المفتوحة للمؤشرات الصحية، والتي تحتوي على العديد من المؤشرات الصحية والديموغرافية.

وقال مدير عام وحدة نظم المعلومات الصحية هاني الوحيدي، إن المنصة التفاعلية الجديدة تستعرض جملة من المؤشرات الصحية مثل مؤشرات المستشفيات، ومؤشرات الوفاة ومؤشرات الكوادر والخدمات والعديد من المؤشرات والمقارنات، مضيفا الى أن ما يميز هذه المنصة القدرة على التنقل عبر السنوات، والتفاعل مع البيانات بالإضافة الى تتبع التغيير في مختلف المؤشرات عبر السنوات، كما وتتميز بسهولة الاستعمال والقدرة على تصدير البيانات”.

وأضاف الوحيدي، أن المنصة تساعد المدراء في القطاع الصحي لصناعة القرار المبني على المعلومة والمؤشرات الصحية، مشيرا إلى أن المنصة تخدم أيضا شريحة الباحثين في المجال الصحي والمؤسسات البحثية.

ولفت إلى أن هذه المنصة تعتبر الرابعة التي تطلقها وزارة الصحة، حيث أطلقت سابقا منصة كوفيد-19، ومنصة الموارد الصحية للمستشفيات، ومنصة الموارد الصحية للرعاية الأولية.

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