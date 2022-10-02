بلدية غزة تقوم بأعمال صيانة لشوارع وطرق المدينة

غزة-الرأي

نفذت بلدية غزة أعمال صيانة مختلفة في شوارع وطرق المدينة واستخدمت نحو 3700 متراً مربعاً من بلاط الانترلوك الخاص بالشوارع و22 طناً من مادة الإسفلت البارد في أعمال صيانة الطرق والشوارع خلال شهر أيلول / سبتمبر الماضي ضمن جهود تحسين حالة الشوارع وتسهيل الحركة المرورية عليها.



وذكر قسم صيانة الطرق في دائرة الإشراف في البلدية في تقريره الشهري أن الأعمال استهدف الشوارع والأرصفة الأكثر حاجةً للصيانة وفقاً لمعايير الصيانة التي تعمل بموجبها البلدية لصيانة الشوارع والطرق.



وأوضحت أن أهم الشوارع والطرق التي تنفيذ أعمال الصيانة بها هي؛ شارع طارق بن زياد، وأبو علي إياد، والشهداء، وفيكتور هوجو، الكرامة، وصلاح الدين، والشهداء، والبطش، والأقصى، والقدس، وصلاح خلف، وسعيد العاص، وعز الدين القسام، ومصطفى حافظ، والرياض، ومحمد جمجوم، وشارع البلتاجي وشوارع أخرى في مختلف مناطق المدينة.



يذكر أن بلدية غزة اعتمدت جملة من المعايير لصيانة الشوارع بهدف تحديد الأكثر حاجة منها وتشمل هذه المعايير؛ حيوية الشوارع وكثافة الحركة المرورية عليه، ووجود مؤسسات خدماتية في الشارع أو يؤدي إليها.

