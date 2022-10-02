تعليم غرب غزة تعقد ورشة عمل حول استراتيجيات تعديل السلوك

غزة-الراي

عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزة ورشة عمل جول استراتيجيات تعديل السلوك وبدائل العقاب البدني، بتنفيذ من قسم الإرشاد والتربية الخاصة في المديرية، وحضر تنفيذ الورشة أ. حمدي الدلو مدير التربية والتعليم، وأ. مها حلس مدير الدائرة الإدارية، وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية.



بدوره، أكد مدير التربية والتعليم أ. حمدي الدلو حرص المديرية على تطوير الأسس المعمول بها في عملية تعديل السلوك وبدائل العقاب البدني لإدارة العملية التعليمية بالشكل الإيجابي الراقي، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الحرص حول اختيار المعلم الكفؤ في هذا المجال.



وأشار أ. حمدي الدلو إلى أهمية هذه الورشة باكورة الأعمال التي سيكون لها مردود إيجابي على المسيرة التعليمية، مضيفاً إلى أن المديرية تتابع بشكل حثيث أي تجاوزات تتم في المدارس سواء من الطلبة أنفسهم تجاه زملائهم أو من قبل المعلمين تجاه أي طالب.



من جهته ، أوضح مدرب الورشة أ. محمد أبورحمة أنه يشارك في الورشة عدد كبير من المرشدين التربويين في المدارس التابعة للمديرية لرفع قدراتهم المهنية في التعامل مع الحالات التي بحاجة للمساعدة،مشيرا إلى أن الورشة تهدف إلى نقل الخبرة للمعلمين في المدارس لتساعدهم على تعديل السلوك لدى الطلبة بالطرق الإيجابية وذلك لتوفير بيئة صفية خالية من العنف.



ومن جانبه فقد تحدث أ. محمد الربعي عن أهمية تلك الدورات وورشات العمل التي تعمل على رفع كفايات المرشدين في الميدان التربوي، وأشار أ.الربعي إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن عدة لقاءات خطط لها قسم الإرشاد لتنفيذها خلال العام الدراسي الحالي.

