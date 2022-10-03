وكالة الرأي الفلسطينية قوات التدخل بالشرطة تُؤمن مباراتي كرة قدم بخانيونس والشمال وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تناقش مع بلدية غزة عدة قضايا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بني سهيلا تستكمل تمديد شبكة صرف صحي في حي النجار وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس توقع اتفاقًا لتطوير جزء من ساحة القلعة وسط المدينة وكالة الرأي الفلسطينية حماس: جرائم الاحتلال ضد شعبنا لن تمنحه أمنًا على أرضنا وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تبدأ مرحلة اختبارات الأداء في مسابقة الأغنية الوطنية وكالة الرأي الفلسطينية الانتهاء من تركيب كشافات انارة في الشارع العام في عبسان وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تعقد ورشة عمل لمناقشة الربع الثالث من خطتها السنوية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس توقع اتفاقًا لتطوير جزء من ساحة القلعة وكالة الرأي الفلسطينية الباز يؤكد استمرار العمل بمشروع تسوية أوضاع الأراضي للمواطنين
أخبار » الأخبار الحكومية

النقل والمواصلات تناقش مع بلدية غزة عدة قضايا

03 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:52

غزة - الرأي:

استقبل وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ وفداً من بلدية غزة برئاسة د. يحيى السراج رئيس البلدية وبحضور م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية وذلك اليوم في مقر الوزارة لمناقشة العديد من القضايا الهامة.

رحب أبو شرخ بالحضور مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به بلدية غزة في خدمة المواطنين على مدار العام.

وأكد أبو شرخ على أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات من أجل تقديم أفضل الخدمات والحفاظ على الحالة المرورية من خلال تنظيمها بشكل قانوني.

وتابع أبو شرخ بالقول إن وزارة النقل المواصلات وبلدية غزة تربطهم علاقة قوية فيما يتعلق بالعمل الميداني وتطوير البنية التحتية للشوارع والمفترقات الرئيسية في مدينة غزة للحد من الازدحام وحوادث السير.

وتم مناقشة تطوير ميناء غزة البحري بما يخدم قطاعي الصيد والمصطافين من خلال توفير بيئة مناسبة لكلا القطاعين.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل ضمن خطة سنوية لتطوير قطاع النقل عبر محافظات قطاع غزة الخمسة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الاقصى تنظم وقفة تضامنية مع اهالي القدس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟