النقل والمواصلات تناقش مع بلدية غزة عدة قضايا

غزة - الرأي:

استقبل وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ وفداً من بلدية غزة برئاسة د. يحيى السراج رئيس البلدية وبحضور م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية وذلك اليوم في مقر الوزارة لمناقشة العديد من القضايا الهامة.

رحب أبو شرخ بالحضور مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به بلدية غزة في خدمة المواطنين على مدار العام.

وأكد أبو شرخ على أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات من أجل تقديم أفضل الخدمات والحفاظ على الحالة المرورية من خلال تنظيمها بشكل قانوني.

وتابع أبو شرخ بالقول إن وزارة النقل المواصلات وبلدية غزة تربطهم علاقة قوية فيما يتعلق بالعمل الميداني وتطوير البنية التحتية للشوارع والمفترقات الرئيسية في مدينة غزة للحد من الازدحام وحوادث السير.

وتم مناقشة تطوير ميناء غزة البحري بما يخدم قطاعي الصيد والمصطافين من خلال توفير بيئة مناسبة لكلا القطاعين.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل ضمن خطة سنوية لتطوير قطاع النقل عبر محافظات قطاع غزة الخمسة.