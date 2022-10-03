غزة: إطلاق مبادرة حكومية "نحو حياة مطمئنة" لتعزيز السلوك الإيجابي

غزة - الرأي

أعلن رئيس لجنة المبادرة الحكومية نحو "حياة مطمئنة"، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، العميد د. وئام مطر، عن انطلاق المبادرة الحكومية، برعاية رئاسة العمل الحكومي، من أجل ترسيخ المفاهيم الإيجابية لدى المواطنين، ومحاربة السلوك السلبي وإيذاء النفس.

وتأتي المبادرة، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي.

وتتضمن المبادرة أنشطة مجتمعية وتثقيفية ولقاءات ومحاضرات مع المواطنين، وخاصة فئة الشباب؛ بهدف تعزيز المفاهيم والأفكار الإيجابية، والبُعد عن السلوك السلبي وإيذاء الذات.

كما تشمل المبادرة، معالجات وجلسات تفريغ نفسي لمن يحتاجونها، لدى العيادات والمراكز التابعة لإدارة الصحة النفسية والمجتمعية بوزارة الصحة.

وتضم المبادرة وزارات: الداخلية والأمن الوطني، الصحة، التربية والتعليم، الأوقاف، والتنمية الاجتماعية.

وقال العميد مطر، خلال اجتماع عقده مع مدراء دوائر الشرطة المجتمعية والأسرة والطفولة، صباح الأحد، إن المبادرة تستهدف مختلف الفئات والشرائح المجتمعية؛ بأنشطة وبرامج تثقيفية ومجتمعية ونفسية.

وأضاف أن أبرز الفئات التي ستستفيد من أنشطة المبادرة، هي: المدارس الثانوية والجامعات، وداووين العائلات، والنظارات ومراكز الإصلاح والتأهيل.

وأوضح العميد مطر أنه سيتخلل الأنشطة العمل على حل الإشكاليات المجتمعية والنفسية التي يقع فيها بعض المواطنين، والوقوف على أسبابها، وتوضيح مخاطر الإقدام على إيذاء النفس.

وتشارك إدارة الشرطة المجتمعية بشكل فاعل في المبادرة، من خلال مكاتبها وضباطها في جميع محافظات قطاع غزة.