وزارة الأسرى: 210 عدد أسرى قطاع غزة بسجون الاحتلال

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، عدد أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وقالت الوزارة، إن عدد الأسرى بلغ 210، بينهم 27 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد مدى الحياة.