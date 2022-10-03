وزارة الأسرى: 210 عدد أسرى قطاع غزة بسجون الاحتلال

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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بينهم 27 محكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة
03 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:32
غزة - الرأي
أعلنت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، عدد أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وقالت الوزارة، إن عدد الأسرى بلغ 210، بينهم 27 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد مدى الحياة.
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