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بينهم 27 محكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة

وزارة الأسرى: 210 عدد أسرى قطاع غزة بسجون الاحتلال

03 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:32

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، عدد أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وقالت الوزارة، إن عدد الأسرى بلغ 210، بينهم 27 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد مدى الحياة.

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