وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يفتتح دورة تدريبية للمرشدين التربويين الجدد وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين وكالة الرأي الفلسطينية محكمة صلح خان يونس تتفقد مراكز شرطة المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تعقد اجتماعاً لتجويد مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تنشر أسعار المواد الإنشائية خلال سبتمبر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة التوجيهية في الحكم المحلي تعقد اجتماعها الدوري مع رؤساء البلديات وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات على الأسواق والمحلات التجارية وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يختتم دورة في التصوير الفوتوغرافي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تطلق جائزة أفضل مبادرة مجتمعية للتوعية بسرطان الثدي وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق فعاليات أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي
أخبار » الأخبار الحكومية

توزع حقائب مدرسية وقرطاسية على (818) طالب وطالبة

03 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:20

غزة - الرأي:

وزعت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية حقائب مدرسية على " 818 " من طلاب وطالبات المدارس الأساسية بتكلفة إجمالية " 49080" شيكل، وبتمويل كريم من مؤسسة وفاء المحسنين الخيرية.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم، أن المشروع يأتي ضمن البرامج الإغاثية المتنوعة التي تقدمها الزكاة، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي والدولي لإغاثة الطلاب من أبناء الأسر المتعففة وتمكينهم من ممارسة حياتهم المدرسية بدون أي معوقات.

مبيناً أن الحقائب تحتوي على كافة المستلزمات والقرطاسية المدرسية التي تلزم الطالب خلال فترة دراسته للفصل الأول من العام الدراسي الحالي، مشيداً بجهود فاعلي الخير من مؤسسة وفاء المحسنين الخيرية المبذولة في خدمة أبناء شعبنا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟