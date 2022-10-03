توزع حقائب مدرسية وقرطاسية على (818) طالب وطالبة

غزة - الرأي:

وزعت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية حقائب مدرسية على " 818 " من طلاب وطالبات المدارس الأساسية بتكلفة إجمالية " 49080" شيكل، وبتمويل كريم من مؤسسة وفاء المحسنين الخيرية.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم، أن المشروع يأتي ضمن البرامج الإغاثية المتنوعة التي تقدمها الزكاة، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي والدولي لإغاثة الطلاب من أبناء الأسر المتعففة وتمكينهم من ممارسة حياتهم المدرسية بدون أي معوقات.

مبيناً أن الحقائب تحتوي على كافة المستلزمات والقرطاسية المدرسية التي تلزم الطالب خلال فترة دراسته للفصل الأول من العام الدراسي الحالي، مشيداً بجهود فاعلي الخير من مؤسسة وفاء المحسنين الخيرية المبذولة في خدمة أبناء شعبنا.