"الشباب والثقافة" تنظم مخيم تعايشي لجرحى العدوان

غزة- الرأي

نظمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم، مخيم تعايشي يستهدف عدد من الشباب من ذوي الهمم المصابين بالبتر في الأطراف العلوية أو الأطراف السفلية نتيجة العدوان الاسرائيلي المتكرر على قطاع غزة، وذلك ضمن مخيماتها الصيفية للعام 2022 والتي تحمل شعار "أنا الفلسطيني".

واستمر المخيم على مدار يوم كامل في منتجع شاليه الماريوت شمال غزة، وتخلله لقاءات حوارية ومحاضرات تدريبية، وأنشطة متنوعة وفقرات رياضية وترفيهية وثقافية.

وعُقد على هامش المخيم لقاءً حواريًا للمشاركين مع رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن، والمدير العام للشباب الأستاذ جمال العقيلي، لمناقشة واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وسُبل العمل على تأهيلهم وإكسابهم مهارات ومعارف تساهم في تمكينهم من إحداث تأثير إيجابي لخدمة قضاياهم الخاصة.

وأعرب رئيس الهيئة خلال كلمته عن تقديره للمصابين وصبرهم وصمودهم وتضحياتهم لخدمة القضايا والثوابت الوطنية، مؤكدًا أنهم يملكون إرادة كبيرة تتحدى كل المعيقات وتمكنوا من تحقيق انجازات كبيرة في مجالات متعددة ورفعوا علم فلسطين في عدة ملتقيات وفعاليات عربية ودولية.

ولفت أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني تزداد هذه بسبب جرائم الاحتلال وسياساته الاجرامية، مؤكدًا أن الاحتلال يتعمد استهداف المواطنين الفلسطينيين؛ بهدف زيادة أعداد الجرحى وإعاقة الشباب في المجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتسعى من خلال برامجها وأنشطتها المتنوعة إلى تعزيز حضورهم ودورهم في المجتمع الفلسطيني، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والرياضية، مؤكدًا استعداد الهيئة للتعاون والشراكة مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية لتنفيذ برامج نوعية تخدم شريحة الأشخاص ذوي الاعاقة.

من جانبه، أشار العقيلي إلى أن المخيم يُعد أحد المخيمات النوعية المميزة التي نفذتها الهيئة خلال الصيف الحالي ضمن مخيمات "أنا الفلسطيني" والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز الانتماء للهوية الوطنية الفلسطينية وتعزيز ثقافة المقاومة والإبداع لدى المشاركين فيها من خلال التركيز على القضايا الوطنية.

وأكد أن المخيم يُعد فرصة مهمة لتعزيز أواصر التعاون بين الهيئة العامة للشباب والثقافة والاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الاعاقة لتنفيذ برامج وأنشطة نوعية مشتركة لخدمة ذوي الإعاقة.

وشهد المخيم عقد ورشة عمل لإعداد مقترحات لمبادرات شبابية يتم تنفيذها بمناسبة يوم المعاق الفلسطيني.