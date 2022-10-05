الصحة: شهيد وعدة إصابات برصاص الاحتلال في قرية دير الحطب بنابلس

نابلس- الرأي

أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب علاء ناصر أحمد زغل 21 عاماً، بعد إصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جيش الاحتلال في دير الحطب شرق نابلس.

وكانت الوزارة أعلنت عن وصول ثلاث إصابات بينها إصابة حرجة الى مستشفى رفيديا، خلال اشتباكات مستمرة في قرية دير الحطب في نابلس.

وتحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزلاً يتواجد به أحد المقاومين المطاردين في بلدة دير الحطب بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط تبادل لإطلاق النار مع المقاومين المساندين، اسفرت عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين بينها حالة خطرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود من جيش الاحتلال يحاصرون الآن منزلاً في دير الحطب يتواجد فيه مقاوم مطارد وهو سلمان عمران، حيث يطلق الجنود النار بكثافة على المنزل.

وذكرت المصادر، باندلاع اشتباكات بين مقاومين يساندون المطارد المحاصر مع قوات الاحتلال.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال أطلقت قذيفة "انيرجا" تجاه المنزل المحاصر، وسط تصاعد لأعمدة الدخان

وفي رسالة صوتية، دعا المطارد عمران، المقاومين للتصدي لقوات الاحتلال.

ففي بيان لها، أكدت كتيبة نابلس، أن مجاهديها لا يزالوا يتصدون لقوات الاحتلال المحاصرة لأحد المنازل في بلدة دير الحطب، بوابل كثيف جداً من الرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع في شارع الناصرة.

وذكرت أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة جندي.