مكافحة المخدرات تضبط 200 فرش حشيش شرق رفح

رفح- الرأي

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، فجر الخميس، 200 فرش حشيش مخبأة في مصارف مياه الصرف الصحي داخل أحد المنازل شرق محافظة رفح، وذلك استكمالاً لمهمة ضبط سابقة خلال الأيام الماضية.

وذكرت إدارة "المكافحة"، في تصريح مقتضب، أنه وخلال استكمال التحقيقات مع أحد المروجين الذين تم توقيفهم في مهمة ضبط سابقة بتاريخ 1 أكتوبر الجاري، اعترف بحيازة 200 فرش حشيش داخل أحد المنازل.

وأضافت المكافحة أن المُروّج، ويُدعى (م، د) 24 عاماً، اعترف بأنه قام بتقطيع الكمية المذكورة (200 فرش حشيش) وتخبئتها في مصارف مياه الصرف الصحي بأحد المنازل شرق محافظة رفح.

ولفتت إلى أنه تم على الفور توجه قوة من المكافحة إلى المنزل، واستخراج الكمية المذكورة وهي عبارة عن قطع صغيرة، موضحة أنها أوقفت صاحب المنزل ويدعى (ص، د) 36 عاماً وأحالته إلى التحقيق، بينما تواصل إجراءاتها القانونية في القضية.

وشدّدت المكافحة على مواصلة جهودها في ضرب تجار المخدرات ومروجيها، من أجل القضاء على هذه الآفة القاتلة.

يذكر أن إدارة المكافحة أعلنت في 1 أكتوبر الجاري أنها ضبطت 100 فرش حشيش و17 ألف حبة مخدرة من نوع "روتانا"، وأوقفت ثلاثة أشخاص مشتبه بهم خلال مهمة تفتيشية برفح جنوبي قطاع غزة.